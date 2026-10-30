Toyoda Gosei: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Toyoda Gosei präsentierte in der am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 15,17 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 22,44 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 304,21 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 10,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 275,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at