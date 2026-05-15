TOYOKOH mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TOYOKOH hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11,67 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,01 JPY je Aktie erzielt worden.

TOYOKOH hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 902,7 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 85,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 487,8 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 40,64 JPY. Im Vorjahr waren 27,09 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 54,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,13 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 2,03 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at