TOYOKOH stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TOYOKOH hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 8,56 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TOYOKOH 9,12 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 849,9 Millionen JPY gegenüber 685,5 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at