Toyokumo,Inc Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Toyokumo,Inc Registered gab am 13.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 26,29 JPY. Im Vorjahresviertel waren 17,95 JPY je Aktie erzielt worden.

Toyokumo,Inc Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,27 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 57,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 802,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at