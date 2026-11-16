Toyokumo,Inc Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Toyokumo,Inc Registered hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 38,65 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Toyokumo,Inc Registered 26,29 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,00 Prozent auf 1,56 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at