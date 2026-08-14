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14.08.2026 06:31:29
Toyokumo,Inc Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Toyokumo,Inc Registered präsentierte am 13.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 38,97 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Toyokumo,Inc Registered 31,50 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Toyokumo,Inc Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,54 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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