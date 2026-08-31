Honda Motor Aktie
WKN: 853226 / ISIN: JP3854600008
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31.08.2026 08:24:20
Toyota, Honda face biggest hit from Trump’s proposed 50% tariff on Canadian cars
Tariffs could force both automakers to close some Canadian assembly lines, analysts sayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Aktien in diesem Artikel
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|987,00
|-2,28%
|Honda Motor Co. Ltd.
|9,10
|-0,25%
|Toyota Motor Corp.
|17,02
|1,55%
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