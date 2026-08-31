Honda Motor Aktie

Honda Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853226 / ISIN: JP3854600008

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31.08.2026 08:24:20

Toyota, Honda face biggest hit from Trump’s proposed 50% tariff on Canadian cars

Tariffs could force both automakers to close some Canadian assembly lines, analysts sayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Honda Motor Co. Ltd. 9,10 -0,25% Honda Motor Co. Ltd.
Toyota Motor Corp. 17,02 1,55% Toyota Motor Corp.

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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Handel am Dienstag etwas schwächer. Der deutsche Aktienmarkt erlitt kräftige Verluste. Die US-Börsen bewegten sich im Minus. Die asiatischen Börsen präsentierten sich mit negativen Vorzeichen.
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