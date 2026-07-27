Toyota Motor Aktie

Toyota Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888452 / ISIN: US8923313071

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Brennstoffzellen 27.07.2026 08:59:41

Toyota-Aktie gefragt: Teilnahme an Cellcentric-JV von Daimler Truck/Volvo

Toyota-Aktie gefragt: Teilnahme an Cellcentric-JV von Daimler Truck/Volvo

Toyota steigt nun verbindlich in das Joint Venture von Daimler Truck und Volvo zur Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Brennstoffzellen für schwere Nutzfahrzeuge, Cellcentric, ein.

Wie Daimler Truck mitteilte, ist eine "verbindliche Vereinbarung für den Einstieg von Toyota als gleichberechtigter Anteilseigner bei Cellcentric" unterzeichnet worden. Künftig werde jeder der drei Gesellschafter ein Drittel der Anteile am Joint Venture halten.

Cellcentric ist ein 2021 gegründetes Joint Venture der Daimler Truck AG und der Volvo Group, das Brennstoffzellensysteme für den Einsatz in schweren Nutzfahrzeugen und anderen Anwendungen mit vergleichbaren Anforderungen entwickelt, produziert und vermarktet. Im März hatten die Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung dazu unterzeichnet.

Der Abschluss wird gegen Jahresende 2026 oder Anfang 2027 erwarte, er steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen.

Durch die Zusammenarbeit soll Cellcentrics Marktposition weiter gestärkt werden. Durch die Zusammenarbeit mit Branchenverbänden und Partnern entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette wollen die Partner die Entwicklung von Wasserstoffversorgung und -Infrastruktur unterstützen und den Aufbau eines leistungsfähigen Wasserstoff-Ökosystems vorantreiben. Cellcentric werde weiterhin als unabhängiges und eigenständig geführtes Unternehmen agieren. Es beschäftigt mehr als 560 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in interdisziplinären Teams an den Standorten Kirchheim/Teck, Esslingen, Stuttgart und Burnaby (Kanada).

In Tokio schloss die Toyota-Aktie 2,36 Prozent fester bei 2.966 Yen.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Toyota-Aktie zieht an: Absatzplus - Chefwechsel geplant

Bildquelle: Jelena. / Shutterstock.com

Nachrichten zu Toyota Motor Corp. (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu Toyota Motor Corp. (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Toyota Motor Corp. (spons. ADRs) 154,50 -0,96% Toyota Motor Corp. (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 30
26.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.07.26 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.07.26 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Blick -- DAX höher -- Asiens Börsen im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich freundlich. Der deutsche Aktienmarkt geht fester in de neue Woche. An den Märkten in Fernost geht es am Montag bergauf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen