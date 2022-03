Toyota-Aktie gesucht: Toyota plant Aktienrückkäufe

Geplant sei, bis zu 80 Millionen eigene Aktien für bis zu 100 Milliarden Yen (rund 753 Millionen Euro) zurückzukaufen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Tokio mit. Das entspreche 0,58 Prozent des Grundkapitals. Der Rückkauf der Anteilsscheine soll am 24. März starten und am 10. Mai enden. Toyota werde seine Stammaktien flexibler als bisher zurückkaufen, hieß es. Dabei würden Faktoren wie das Kursniveau berücksichtigt.

Die Toyota-Aktie war an der japanischen Börse gefragt und gewann letztlich mehr als sechs Prozent.

/mne/stk

TOKIO (dpa-AFX)