Toyota-Aktie: Toyota-Chef Akio Toyoda gibt Posten ab

Wie der Volkswagen -Rivale am Donnerstag bekanntgab, übernimmt der 66-jährige Konzernchef künftig das Amt des Verwaltungsratsvorsitzenden. Neuer Präsident des Unternehmens soll Koji Sato werden, der bisher das Geschäft für die Luxusmarke Lexus sowie die Motorsportaktivitäten der Toyota -Gruppe verantwortet. Der bisherige Chef des Traditionskonzerns, Akio Toyoda, ist der Enkelsohn des Toyota-Firmengründers Kiichiro Toyoda.

Er brachte Toyota durch große Investitionen in Mitfahrdienste auf den Weg hin zu einem Mobilitätsanbieter, weswegen er in Fachkreisen auch bisweilen als der " Steve Jobs der Autoindustrie" bezeichnet wird. Toyoda ist begeisterter Motorsportfreund. Als "Morizo Kinoshita" nahm er als Fahrer am ADAC -24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring teil.

