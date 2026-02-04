TOYOTA BOSHOKU: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

TOYOTA BOSHOKU hat am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 62,75 JPY, nach 82,76 JPY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 533,96 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TOYOTA BOSHOKU einen Umsatz von 498,53 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at