03.11.2025 06:31:29
TOYOTA BOSHOKU legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
TOYOTA BOSHOKU hat am 31.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 37,08 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 26,95 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 492,59 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 460,17 Milliarden JPY umgesetzt.
