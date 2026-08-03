TOYOTA BOSHOKU mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TOYOTA BOSHOKU gab am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 49,03 JPY. Im Vorjahresviertel waren 60,48 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TOYOTA BOSHOKU in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 528,08 Milliarden JPY im Vergleich zu 479,69 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at