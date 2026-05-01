TOYOTA BOSHOKU präsentierte Quartalsergebnisse

TOYOTA BOSHOKU lud am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

TOYOTA BOSHOKU vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,38 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,850 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,38 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 3,33 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,73 USD. Im Vorjahr hatte TOYOTA BOSHOKU 1,23 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 13,52 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte TOYOTA BOSHOKU einen Umsatz von 12,82 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at