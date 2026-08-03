TOYOTA BOSHOKU: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TOYOTA BOSHOKU hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,62 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 3,31 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,32 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at