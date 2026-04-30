TOYOTA BOSHOKU stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TOYOTA BOSHOKU lud am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 30,01 JPY. Im Vorjahresquartal waren -64,790 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 530,83 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 507,52 Milliarden JPY umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 130,30 JPY gegenüber 93,65 JPY im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat TOYOTA BOSHOKU im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2 037,06 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 1 954,22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at