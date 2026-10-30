TOYOTA BOSHOKU vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TOYOTA BOSHOKU hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 76,86 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TOYOTA BOSHOKU 37,08 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,68 Prozent auf 540,26 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 492,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at