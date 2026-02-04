TOYOTA BOSHOKU: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

TOYOTA BOSHOKU hat am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,81 USD. Im Vorjahresviertel hatte TOYOTA BOSHOKU 1,09 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,47 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 3,27 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

