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28.04.2026 06:49:01
Toyota Industries FY26 Profit Declines
(RTTNews) - Toyota Industries (TAH.F, 6201.T) reported fiscal 2026 profit attributable to owners of the parent of 223.8 billion yen, down 14.7% from last year. Earnings per share was 744.75 yen compared to 856.96 yen. Operating profit was 137.0 billion yen, down 38.2%.
For the fiscal year ended March 31, 2026, net sales were 4.37 trillion yen, up 7.0% from last year.
The company noted that no forecast of consolidated financial results for the fiscal year ending March 31, 2027 is disclosed.
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