Toyota Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Toyota Industries hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,78 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,300 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,67 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,97 Milliarden USD in den Büchern standen.

In Sachen EPS wurden 4,94 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Toyota Industries 5,62 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Toyota Industries 29,00 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,21 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 26,80 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at