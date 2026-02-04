Toyota Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Toyota Industries lud am 03.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,07 USD gegenüber 2,17 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,19 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,61 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at