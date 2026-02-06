Toyota Motor Aktie
WKN: 853510 / ISIN: JP3633400001
|
06.02.2026 16:34:00
Toyota macht bisherigen Finanzchef Kenta Kon zum Konzernboss
Der weltgrößte Autobauer Toyota wechselt seinen Chef aus – und das in besonders herausfordernden Zeiten. Kenta Kon übernimmt die Führung des Konzerns.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Nachrichten zu Toyota Motor Corp.
Analysen zu Toyota Motor Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Toyota Motor Corp ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 0.2 ADRs
|23 920,00
|-0,79%
|Toyota Motor Corp. (spons. ADRs)
|207,00
|2,99%
|Toyota Motor Corp.
|20,52
|3,05%
