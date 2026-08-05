05.08.2026 06:31:29

Toyota Motor legte Quartalsergebnis vor

Toyota Motor veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 120,69 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 64,56 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13 525,40 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12 253,33 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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