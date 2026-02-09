|
Toyota Motor präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Toyota Motor veröffentlichte am 06.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 10,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 87,34 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 81,32 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
