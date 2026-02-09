Toyota Motor: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Toyota Motor ließ sich am 06.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Toyota Motor die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 96,48 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Toyota Motor noch ein Gewinn pro Aktie von 165,80 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13 456,85 Milliarden JPY – ein Plus von 8,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Toyota Motor 12 391,10 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at