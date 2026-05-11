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11.05.2026 06:31:29
Toyota Motor: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Toyota Motor hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es stand ein EPS von 4,00 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Toyota Motor noch ein Gewinn pro Aktie von 3,34 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Toyota Motor im vergangenen Quartal 80,29 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Toyota Motor 81,12 Milliarden USD umsetzen können.
Toyota Motor hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 19,59 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 23,59 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 336,35 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 315,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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