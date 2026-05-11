Toyota Motor stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Toyota Motor hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 62,70 JPY, nach 50,88 JPY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12 597,35 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Toyota Motor einen Umsatz von 12 363,16 Milliarden JPY eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 295,25 JPY, nach 359,56 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 50 684,95 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 48 036,70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at