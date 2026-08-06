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06.08.2026 06:31:29
Toyota Motor verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Toyota Motor lud am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 7,57 USD gegenüber 4,47 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 84,76 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 84,88 Milliarden USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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