Toyota Motor: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Toyota Motor gab am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Toyota Motor hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,89 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 83,93 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,69 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at