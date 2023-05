Toyota peilt 2023/24 wieder höheres operatives Ergebnis an - Aktienrückkauf

TOKIO (dpa-AFX) - Der japanische Autohersteller Toyota (Toyota Motor) rechnet im laufenden Geschäftsjahr 2023/24 wieder mit einem höheren operativen Ergebnis. In den zwölf Monaten bis Ende März 2024 rechnet der VW-Konkurrent (Volkswagen (VW) vz) mit einem Gewinn im operativen Geschäft von rund 3 Billionen Yen (20 Milliarden Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch in Tokio mitteilte. Das wäre knapp ein Zehntel mehr als noch im Jahr zuvor.

Beim Umsatz peilt Toyota einen Anstieg um rund zwei Prozent auf 38 Billionen Yen. 2022/23 legte der Erlös unter anderem getrieben vom schwachen Yen um 18 Prozent auf etwas mehr als 37 Billionen Yen zu. Mit den Zahlen und Zielen erfüllte Toyota die Erwartungen der Experten im Großen und Ganzen. Das japanische Unternehmen kündigte zudem den Rückkauf von eigenen Aktien an./zb/ngu/stk