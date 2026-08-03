TOYOTA TSUSHO: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TOYOTA TSUSHO hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

TOYOTA TSUSHO hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,320 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17,94 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22,40 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at