04.02.2026 06:31:28
TOYOTA TSUSHO gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
TOYOTA TSUSHO hat am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 94,76 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 91,22 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat TOYOTA TSUSHO im vergangenen Quartal 2 967,22 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TOYOTA TSUSHO 2 581,85 Milliarden JPY umsetzen können.
