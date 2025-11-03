TOYOTA TSUSHO hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

TOYOTA TSUSHO hat sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 83,90 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 81,20 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2 524,45 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2 820,56 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at