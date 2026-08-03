TOYOTA TSUSHO: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

TOYOTA TSUSHO gab am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 130,55 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 93,16 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 3 570,12 Milliarden JPY gegenüber 2 593,82 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at