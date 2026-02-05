TOYOTA TSUSHO stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TOYOTA TSUSHO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,300 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat TOYOTA TSUSHO 19,26 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at