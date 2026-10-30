TOYOTA TSUSHO stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TOYOTA TSUSHO hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 134,95 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 83,90 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3 610,50 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2 820,56 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at