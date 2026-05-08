Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
|
08.05.2026 08:07:29
Toyota warns of $4.2bn hit from Middle East war
World’s biggest carmaker sells record 10.5mn vehicles last year on strong demand for hybridsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Middle East Holding Registered Shs
Analysen zu Middle East Holding Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|2 440,00
|-2,17%
|Middle East Holding Registered Shs
|1,72
|-4,44%
|Toyota Motor Corp ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 0.2 ADRs
|18 770,00
|-2,70%
|Toyota Motor Corp.
|15,79
|-2,66%
|Toyota Motor Corp. (spons. ADRs)
|159,00
|-1,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.