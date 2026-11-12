TPBI legte Quartalsergebnis vor

TPBI präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

TPBI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,110 THB je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,63 Prozent zurück. Hier wurden 1,22 Milliarden THB gegenüber 1,24 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at