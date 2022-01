TPG: Börsenneuling mit spannendem Portfolio

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Mit TPG feierte Mitte Januar ein weiterer US-Private-Equity-Riese sein Börsen­debüt. Mit im Gepäck hat die Gesellschaft ein spannendes Portfolio.Neben dem klassischen Buy-out-Geschäft, also der Übernahme von großen, etablierten Unternehmen, hat TPG in den letzten Jahren seine Investitionsfelder kontinuierlich ausgebaut und ist heute auch in den Segmenten Growth, Immobilien und Impact-Investing aktiv.Insgesamt verwaltet die Gesellschaft mit Sitz in Texas 109,1 Milliarden Dollar an Assets under Management, wovon mit 52,6 Milliarden Dollar der Großteil im Buy-out-Sektor liegt. Zum Portfolio gehören unter anderem Wind River, die TPG 2018 von Intel übernommen hatte, und Vice Media. Der Medienkonzern ist ein heißer Börsenkandidat und stand im Herbst 2021 kurz vor einem SPAC-Deal.