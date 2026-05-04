TPG A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TPG A präsentierte in der am 01.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TPG A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 51,97 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 496,2 Millionen USD im Vergleich zu 1,03 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at