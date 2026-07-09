Hologic Aktie
WKN: 879100 / ISIN: US4364401012
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09.07.2026 06:00:32
TPG and Blackstone seek more than $4bn for Hologic unit to unlock cash
Private equity groups look to pay down debt and repay investors from one of last year’s biggest leveraged buyoutsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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