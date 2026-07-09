Hologic Aktie

Hologic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 879100 / ISIN: US4364401012

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.07.2026 06:00:32

TPG and Blackstone seek more than $4bn for Hologic unit to unlock cash

Private equity groups look to pay down debt and repay investors from one of last year’s biggest leveraged buyoutsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu TPG Inc Registered Shs -A-

mehr Nachrichten