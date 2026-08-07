TPG Pace Energy informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TPG Pace Energy hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 0,97 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TPG Pace Energy 0,410 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 50,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 478,8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 319,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at