TPG Pace Energy informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TPG Pace Energy präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 USD gegenüber 0,400 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 58,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 513,9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 324,9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at