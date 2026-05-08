TPG Pace Energy stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TPG Pace Energy äußerte sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde mit 0,54 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,540 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 358,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 350,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at