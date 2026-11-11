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11.11.2026 06:31:29
TPG Pace Tech Opportunities A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
TPG Pace Tech Opportunities A lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,510 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat TPG Pace Tech Opportunities A im vergangenen Quartal 33,2 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TPG Pace Tech Opportunities A 37,0 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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