TPG Pace Tech Opportunities A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TPG Pace Tech Opportunities A lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,510 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat TPG Pace Tech Opportunities A im vergangenen Quartal 33,2 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TPG Pace Tech Opportunities A 37,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at