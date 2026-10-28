TP a Aktie
WKN DE: A3DC2Y / ISIN: US8726571016
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28.10.2026 06:00:23
TPG pursues $5bn acquisition of UK data centre group Ark
US private capital group in talks with Elliott over what would be among the booming sector’s biggest deals this yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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