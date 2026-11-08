TP a Aktie
WKN DE: A3DC2Y / ISIN: US8726571016
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08.11.2026 19:00:02
TPG RE Finance: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 27, 2026, TPG RE Finance (NYSE:TRTX) reported $2.3 billion in loan originations over the prior 12 months that expanded its net earning assets by 36% year over year. That portfolio expansion drives net interest income, which represents the net profit from loan interest after paying borrowing costs.
Three takeaways from the call explain how management plans to maintain earnings momentum.
The commercial real estate lender expanded its loan portfolio over the past year with originations structured for elevated interest rates. That activity boosted net interest income by 13% quarter over quarter.
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