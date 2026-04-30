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30.04.2026 06:31:29
TPG RE Finance Trust: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
TPG RE Finance Trust äußerte sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,19 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 85,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 78,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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