TPG RE Finance Trust gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TPG RE Finance Trust präsentierte am 28.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,210 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 84,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 82,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at